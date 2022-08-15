İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 kilogram otlu peynir hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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