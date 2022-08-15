Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu

15.08.2022 09:48
Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 kilogram otlu peynir hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkallerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı.

Üst aramalarında 1,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden birinin 8 hırsızlık suçunun faili olduğu, "hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından hakkında arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
500
Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement