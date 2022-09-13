Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

13.09.2022 14:34
Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Altıntepe Mahallesi'ndeki iki katlı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu.

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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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