Son Dakika › Güncel › Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
6 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi