Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

27.09.2022 10:18

Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişinin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu "kan gütme saiki ile kasten adam öldürme" suçunu işledikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerce gözaltına alındı, olayda kullanılan tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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Kaynak: AA

Eylül, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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