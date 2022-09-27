Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül 'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişinin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Eylül, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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