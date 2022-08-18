Iğdır 'da 2002'de göreve başlayan Dilek, sırasıyla İzmir , Ankara , Çanakkale ve Malatya'da görev yaptı.

Göreve başlayan Dilek, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek ve asayişi sağlamak için çaba göstereceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Ahmet Murat, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Timar Jandarma Karakol Komutanı Dilek, göreve başladı - Son Dakika

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