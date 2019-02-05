Van'ın Yeni Lezzeti "Sihirli Tava"
1 saat önce
İpekyolu ilçesinde pide fırını işletmecisi Sinan Ateş'in, kiremitte pişirdiği güvecin üzerini hamurla kapatarak "sihirli tava" ismini verdiği yemek çeşidi ilgi görüyor.
İpekyolu
ilçesinde pide fırını işletmecisi Sinan Ateş
'in, kiremitte pişirdiği güvecin üzerini hamurla kapatarak "sihirli tava" ismini verdiği yemek çeşidi ilgi görüyor.
Ateş, yaptığı açıklamada, farklılık oluşturmak için "sihirli tava" olarak adlandırdığı yemeği yaptığını söyledi.
Üzeri kapalı şekilde sunulan yemeğin çok lezzetli olduğunu anlatan Ateş, "Sihirli tava, kiremit içine yerleştirilen malzemelerin pişmesiyle yapılıyor. Yemeğe sadece dana eti koyuyoruz. Malzemeler piştikten sonra hamurla üzerini kapatıp tekrar fırına atıyoruz. 3 dakika içinde sihirli tavamız hazır oluyor." dedi.
Özellikle hafta sonu verilen siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını vurgulayan Ateş, "Ninelerimiz pilav yaparken ekmek ile tencerenin üzerini kapatırdı. Fırıncılık mesleği dede ve babamızdan bize kaldı. Ben de pidecilikte farklılık yaratmak için böyle bir şey ortaya çıkardım." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA
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