Son Dakika Haberleri: Van'ın Yeni Marangozlar Sitesinin Dev Projesi Onaylandı

Van'ın Yeni Marangozlar Sitesinin Dev Projesi Onaylandı

48 dakika önce

Van Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya, 5 yıllık uğraş sonucunda Yeni Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi projesinin onaylandığını söyledi.

Van'ın Yeni Marangozlar Sitesinin Dev Projesi Onaylandı, System.String[]
Van Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya, 5 yıllık uğraş sonucunda Yeni Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi projesinin onaylandığını söyledi.

Tapu devir bedeli olan 3 bin TL'nin üyeler tarafından acilen kooperatifin hesabına yatırılması çağrısında bulunan Mazhar Sarıkaya, projenin son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylandığını ve tapu devrinden sonra ihale sürecinin başlayacağını hatırlattı. Yeni sitenin Erciş yolundaki Mermit köyü karşısındaki eski özel idare asfalt şantiyesi ve yeni büyükşehir asfalt şantiyesi olarak bilinen 300 dönümlük araziye yapılacağını ifade eden Sarıkaya, "Yeni marangozlar sitesinde 400 iş yeri yapılacak. İş yerleri asma katı hariç 200 metrekare kapalı, 100 metrekare açık alan olmak üzere toplam 300 metrekare olarak inşa edilecek. Sitede meslek lisesi, PTT, bankanın yanı sıra ibadet, sağlıklı yaşam ve spor ile dinlenme alanları bulunacak. Uygun görülmesi halinde çatılara kurulacak panellerle güneşten elektrik üretilecek. Yeni sitede 2 bin 500 yeni istihdam ile kente önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Marangozlar sitesi için emeği geçen herkese teşekkür eden Sarıkaya, "Öncelikle projemizi onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, ilgili tüm bakanlarımıza, eski valimiz Murat Zorluoğlu'na, mevcut valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'a, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na, AK Parti Van eski Milletvekili Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk'e, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'ye, VAN ESOB Başkanımız İsa Berge'ye, VAN TSO, VAN TB, VAN OSB, Van Büyükşehir Belediyesine, ilgili kurum amirlerimize, STK ve meslek odaları başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Sarıkaya, Van, Ekonomi
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