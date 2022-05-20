VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
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VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI

20.05.2022 16:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Van'a atanan Ozan Balcı, görevine başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Van'a atanan Ozan Balcı, görevine başladı. Vali Balcı, Katılımcılığı seven temel felsefemiz; asla yılmayacağız, yorulmak, bezginlik yok. 'Beni ilgilendirmez' diye bir şey de yok. Buradaki arkadaşlarımız son derece dinamik çalışkan insanlar. Aşkla şevkle canla başla memleketi severek Van'a, Vanlı hemşehrilerimize değer üreteceğiz dedi.

Tokat Valisi olarak görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi'yle Van'a atanan Ozan Balcı, valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tanışan Vali Balcı, daha sonra makamına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Balcı, Amacım ve görevim taş üstüne taş, tuğla üzerine tuğla koyabilmek. Bu hizmet yarışına amacımız 1 metre daha yukarı çıkarabilmek, bayrağı 1 metre daha yukarı koyabilmektir. Bunu ekip arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Biz idarenin başı olarak temel felsefemiz; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Devletin gerçek sahibi her zaman millettir. Millete hizmet etmek bizim için her zaman şereflerin en büyüğüdür. Van'a da hizmet edeceğiz inşallah, Allah işimizi kolay kılsın. Buralara hizmet etmek, şereftir bizim için. Van'ın imarına, ihyasına, inşasına, Vanlı hemşehrilerimizin huzuruna, refahına, esenliğine hep beraber burada bulunan arkadaşlarımızla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunu yaparken tam bir adalet duygusuyla merhametle herkesi dinleyerek, istişare ederek, şeffaf bir şekilde yapacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun diye konuştu.

Toplumun tüm kesimlerine hep beraber dokunarak, şehre değer üretmeye çalışacaklarının altını çizen Vali Balcı, Değer üreten insanları değerli kılacağız. Bir sıkıntı, bir problem varsa o bizi ilgilendirir çünkü bu görev emanet görev çünkü devletimiz bize takdir etmiş. Devletin gerçek sahibi millettir zaten. Bugün geldiğimiz gibi yüzümüzün akıyla görev hizmet bayrağını bir başka arkadaşımıza devredip, bir başka yerde memlekete, millete hizmet etmeye devam edeceğiz. İş yaparken bütün herkese eyvallahımız var. Katılımcılığı seven temel felsefemiz asla yılmayacağız, yorulmak, bezginlik yok. 'Beni ilgilendirmez' diye bir şeyde yok. Buradaki arkadaşlarımız da son derece dinamik çalışkan insanlar. Aşkla şevkle canla başla memleketi severek Van'a, Vanlı hemşehrilerimize değer üreteceğiz. Hayatı ve yaşamı kolaylaştıracağız. Şehrin geleceğe hazırlanmasına da katkı sunacağız dedi. (DHA)

VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI
VAN'IN YENİ VALİSİ OZAN BALCI, GÖREVE BAŞLADI

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Van Valisi Ozan Balcı göreve başladı Van Valisi Ozan Balcı göreve başladı Van'a atanan Vali Ozan Balcı, Tokat'tan törenle uğurlandı Van'a atanan Vali Ozan Balcı, Tokat'tan törenle uğurlandı
Kaynak: DHA

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