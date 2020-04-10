Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
6 saat önce
Van'da Başkale ilçesinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Van'da Başkale ilçesinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle Başkale ilçesindeki yüksek kesimler beyaza büründü, Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla yolda kar küreme çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:58 Kaynak: AA
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