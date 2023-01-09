Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA

Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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