Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

09.01.2023 10:11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van kent merkezinden kar manzaraları Karla kaplı araçlar ve yollar Karla kaplı yolda ilerleryen araçlar Okula giden öğrencilerden detaylar Araçlarını temizleyen vatandaşlar Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştıVAN - Van'da etkisini sürdüren kar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van kent merkezinden kar manzaraları

Karla kaplı araçlar ve yollar

Karla kaplı yolda ilerleryen araçlar

Okula giden öğrencilerden detaylar

Araçlarını temizleyen vatandaşlar Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

VAN - Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kaynak: AA
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Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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