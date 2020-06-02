VAN İnci kefali göçünü bu yıl vatandaşlar ilk kez izledi - Son Dakika

İnci kefali göçünü bu yıl vatandaşlar ilk kez izledi

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan, yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu, normalleşme süreciyle birlikte bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Seyrine doyumsuz görüntülerin ortaya çıktığı göç sırasında inci kefalleri, önlerine çıkan engelleri, zıplayarak aşıyor. Jandarma, inci kefallerinin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleriyle tatlı su ağızlarında önlem alıyor. Meraklı vatandaşların izlemek için göl kıyısına ve nehir kenarına akın ettiği bu doğa olayı, bu yıl pandemi sürecinde izlenemedi.

Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar, yeniden bölgeye gelmeye başladı. Van Gölü kıyısında bulunan ve göç gözleminin yapıldığı en iyi yerlerden biri olan Deliçay'a gelen vatandaşlar, inci kefallerinin yolculuğunu ilgiyle izledi. Ailesiyle birlikte alana gelen Abdulaziz Karakoç (63), balıkları izlerken büyük mutluluk yaşadıklarını, salgın sürecinin de en kısa zamanda bitmesini dilediklerini söyledi.