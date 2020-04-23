Van İpekyolu Belediyesi 23 Nisan nedeniyle çocuklara bayrak ve hediye dağıttı - Son Dakika

VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan için bu yıl açık alanlara çıkamayan ve evlerinde kalan çocuklar için merkez İpekyolu Belediyesi çalışma başlattı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla, çocuklar evlerinde ziyaret edilerek, bayram coşkusunu evlerinde yaşamaları için bayrak, balon ve çeşitli hediyeler verildi. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, çocuklara bayram sevincini yaşatmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Salgın nedeniyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kendilerine atfedilen bu güzel ve anlamlı günde bir etkinlik ya da program düzenleyemedik. Bu bağlamda İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda bayrak balonlardan oluşan hediyeleri hazırladık. Mahalle mahalle, ev ev dolaşarak çocuklarımıza bayrakla beraber çeşitli hediyeler vererek, yüzlerini güldürdük. Yaşanan bu zor süreçte bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek kendimizi mutlu addediyoruz. Umarım bir an önce bu koronavirüs belasından kurtulup güzel günlerimize geri döneriz. Bu zorlu süreçte lütfen sizler evinizde kalın bizler çeşitli etkinlik ve projelerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.