Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı - Son Dakika
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Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

30.07.2022 19:19
Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Van İpekyolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen çevre temizliği çalışmasında sahillerden toplanan çöpler, katı atık tesislerine taşındı.

Van İpekyolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen çevre temizliği çalışmasında sahillerden toplanan çöpler, katı atık tesislerine taşındı.

İpekyolu Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Görevliler tarafından toplanan tonlarca çöp, kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, her yıl sahillerde ve derelerde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Günde 400-450 ton evsel atığı ilçe sınırlarından geri dönüşüm merkezlerine taşıdıklarını anlatan Avcı, "Sahil ve derelerimizdeki temizlik çalışmalarımızı belirli periyotlarda devam ettiriyoruz. Halkımıza sesleniyoruz, çevremizi daha temiz tutalım, daha az kirletelim. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi emek göstererek temizlik yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Kaynak: AA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı - Son Dakika
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