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Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor - Son Dakika

Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor

12.08.2021 16:28
Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, bütün ekiplerin "sınır namustur" düsturu ile gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Bir süre önce bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, bütün ekiplerin "sınır namustur" düsturu ile gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Bir süre önce bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Burada hem terörle mücadele faaliyeti hem de insan kaçaklığı faaliyetleri önlenmeye çalışılıyor." dedi.

Bilmez, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ile İran sınır hattında incelemede bulundu, devam eden modüler duvar, dolgu ve hendek çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sınır boyunda gözlem yapan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır güvenliği kapsamında yapılan çalışmaları, alınan önlemleri yerinde incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

Van'ın İran ile 295 kilometrelik sınırının bulunduğunu aktaran Bilmez, şu bilgileri verdi:

"Burada 6. Hudut Tugayımız 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kule ile önlem almakta. Jandarma birliklerimiz, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımız da ikinci hatta sınır güvenliğini sağlıyor. Kara kuvvetleri buradaki birliklere 2 keşif, 2 komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma, bu bölgede görev yapan birliklerine diğer illerimizden 3 bölük ve 1 taburu zırhlı araçlarıyla gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ise 35 timden oluşan özel harekat polisleri 50 zırhlı araç ile sınır güvenliği için bölgeye takviye olarak geldi."

"Bu yıl 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellendi"

Bölgede yasa dışı geçişlerin önlenmesi için 110 kilometrenin üzerinde hendek kazıldığını, çıkışlarına da jiletli tel döşendiğini belirten Bilmez, bu sene ihalesi yapılan 64 kilometrelik modüler duvarın 4,5 kilometrelik bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Şu ana kadar bölgede 2 bin 600'ün üzerinde mayının temizlendiğini vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sene geçen seneden daha fazla bir güç baskısı altında değiliz ama toplumumuzdaki hassasiyetten dolayı çok daha gündeme geliyor. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yıl başından bu güne kadar 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellenmiştir. Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Geçen yıl yakalanan organizatör sayısı 600 civarında. Bu sene daha yıl dolamdan 904 organizatör yakalandı. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlattı. Tutuklamalar açısından olumlu bir gelişme oldu. Ama hala insan kaçakçılığı yapanlara verilen cezalar yeterince caydırıcı değil."

"Güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev yapıyor"

Bölgede askeri birliklerin, jandarmanın, özel harekat polislerinin, korucularının koordineli şekilde bütün teknolojik imkanlardan yararlanarak tedbir aldığını aktaran Bilmez, "İHA ve SİHA'ları da göçmenlerle mücadelede aktif olarak kullanıyoruz. Bir ay içinde sadece şehir merkezinde 80 yakın 'şok ev' dediğimiz metruk bina veya yer altı kazılarak üstü kapatılarak göçmenlerin tutulduğu yapı yıkıldı. Bir aylık süre zarfında Bu şok evlerin etrafında toplanan 5 binin üzerinde göçmen yakalandı. Bütün ekiplerimiz sınır namustur düsturu ile gece gündüz demeden görev yapıyor. Bir süre önce bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Burada hem terörle mücadele faaliyeti hem de insan kaçaklığı faaliyetleri önlenmeye çalışılıyor. Geçişlerin ciddi anlamda azaldı ve şehir merkezinde son bir ayda yaptığımız baskınlarda kaçan insanların görüntüleri sanki yeniymiş gibi paylaşılıyor." diye konuştu.

"Hem sınırda hem de gölde tedbir alıyoruz"

Göl kenarında da 24 sat esasına göre nöbet tutulan alanların olduğunu söyleyen Bilmez, geçen sene düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin gölde battığını anımsattı.

Kara yolunu tutulunca kaçakçıların göl üzerinden göçmen kaçaklığı yapmaya başladığını belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Sayın bakanımız bölgeye geldiğinde bu gölün bir deniz olduğunu, dolayısıyla denizin seyrüsefer güvenliğinin de sahil güvenliğin işi olduğunu belirtti ve aldığı kararlarla Van'da Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu. Arkadaşlarımız da 15 gün önce göreve başladı. Bu hafta da teknelerimiz Van Gölü'ne indi. Artık Van Gölü'nü bir bütün olarak Bot Komutanlığı muhafaza edecek, denetleyecek. Bundan sonra gölde hem göçmen kaçakçılığı ile mücadelede hem de seyrüsefer konusunda Sahil Güvenlik birimimiz görev icra edecek. Hem sınırda hem de gölün üzerinde tedbir alıyoruz. Göçmenlerin kullanabileceği bütün ara yollarda devriye geziyoruz, tali yolları da geçici olarak araç trafiğine kapattık."

Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü ise "Sayın Valimiz başta olmak üzere bütün makamlarımız, jandarmamız, emniyet teşkilatımız cansiparane bir faaliyet ve mücadelenin içerisindeler. Duvar çalışması da bir taraftan devam ediyor." dedi.

Bilmez ve Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

Göçmen, İran, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor - Son Dakika


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