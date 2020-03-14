VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu - Son Dakika

VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

6 saat önce

İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulunduVAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.

İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

VAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.

Çaldıran ilçesinin İran sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmenin cesedini buldu. Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyşe ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan kaçak göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.

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Gülay KUYUCU/ VAN (DHA)

VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

Çaldıran, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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