Van-iran sınırında giriş çıkışlar devam ediyor - Son Dakika
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Van-iran sınırında giriş çıkışlar devam ediyor

7 saat önce

Van-İran sınırında giriş çıkışlar devam ediyorVAN,(DHA)- TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Van'da alınan tedbirler de artırıldı.

Van- İran sınırında giriş çıkışlar devam ediyor

VAN,(DHA)- TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Van'da alınan tedbirler de artırıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personelin maske ve eldiven kullandığı, şüpheli görünenler ise sınır kapısından alınmayacağı bertiliyor.

Tüm dünyada endişe ile takip ettiği koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yaparak alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı.

Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi. Sınırda olabilecek şüpheli kişiler ise sınırdan içeri alınmayacak. Şuanda İran'ın Van'a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş çıkışlar devam ediyor.

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VAN (DHA)

Van-iran sınırında giriş çıkışlar devam ediyor

Türkiye, İran, DHA, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
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