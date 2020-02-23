Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 4 - Son Dakika

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Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 4
7 saat önce
İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 4(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
VAN- İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 4
(Tür: Yurt)
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