Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5 - Son Dakika

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Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5
19 dakika önce
İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
VAN- İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5
(Tür: Yurt)
Son Dakika CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir" Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu... İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir