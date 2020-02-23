Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5 - Son Dakika

Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5

19 dakika önce

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5(Tür: Yurt)

VAN- İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5

(Tür: Yurt)

Van-iran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - 5

Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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