Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmaları sürüyor

26.05.2022 14:07
Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmaları sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerinin engellenmesi ve insan kaçakçılarının yakalanması için Türkiye-İran sınırında inşasına başlanan güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerinin engellenmesi ve insan kaçakçılarının yakalanması için Türkiye- İran sınırında inşasına başlanan güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, güvenliğin üst düzeyde tutulması amacıyla önceki yıl yapımına başlanan güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor.

Balcı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve İl Göç Müdürü Cuma Omurca ile Van-İran hudut hattında alınan güvenlik önlemlerini, mayın temizleme ve güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

Askeri yetkililerden ve güvenlik duvarı çalışmalarını yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Balcı, sınır hattını gezdi.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem sınırda hem de şehir merkezlerinde düzensiz göçle mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kışın ara verilen duvar çalışmalarına havaların ısınmasıyla tam kapasite devam edildiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Sınır hattı boyunca çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sene 150 kilometre duvar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Duvar yaklaşık 4 metre yüksekliğinde. Şu ana kadar 40 kilometrelik hat bitti. İnşallah bu sene kısa bir zamana içerisinde 150 kilometrelik hattı tamamen tamamlayacağız. Burada sadece duvar yapmıyoruz, hendek, elektro-optik kuleler yapılıyor. Sınır duvarının yapıldığı bölgede de mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Jandarma, komando ve özel harekat polislerimiz burada. Sınır hattında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Biz de bugün askerlerimize moral vermek için geldik. Çalışmalarımız gayet düzenli ve tertipli bir şekilde devam ediyor. Bu sene hedefimiz 150 kilometrelik duvarı bitirmek. Çalışmalar hızla devam ediyor. Devletin bütün kurumları canla ve başla göçle mücadelede çalışıyor. Geçişlerin engellenmesi için yoğun bir çaba var. Bu konuda da gayet iyi gidildiğini ifade edebilirim."

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Balcı, İran, Van, Güncel, Son Dakika

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