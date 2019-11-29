Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi olacak

İRAN İslam Cumhuriyeti'nden Van'a gelen Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar ve beraberindeki heyet, kentte yapmayı planladıkları yatırım ve danışma ofisinin açılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Heyet, Vali Mehmet Emin Bilmez'i de makamında ziyaret edip, yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar, İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Başkan Danışmanı Mir Javad Negarandeh, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Vanlı İş insanları Necmettin Çok ve Süleyman Güler'in de eşlik ettiği ziyaretin ardından, İranlı heyet, kentte yapmayı planladıkları yatırım ve danışma ofisinin açılacağı bölgede incelemelerde bulundu.