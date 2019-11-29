Son Dakika Haberleri: Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu
Son Dakika Güncel Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu - Son Dakika

Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu

7 saat önce

Van'da yapmayı planladıkları yatırımlar ve danışma ofisinin açılacağı yerde inceleme yapmak için gelen İranlı heyeti, Vali Mehmet Emin Bilmez makamında kabul etti.

Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu, System.String[]

Van'da yapmayı planladıkları yatırımlar ve danışma ofisinin açılacağı yerde inceleme yapmak için gelen İranlı heyeti, Vali Mehmet Emin Bilmez makamında kabul etti.


Vanlı iş insanları Necmettin Çok ve Süleyman Güler, İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar, İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Başkan Danışmanı Mir Javad Negarandeh ile Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette İranlı heyet, Van'da yapacakları yatırımlar ve kuracakları danışma ofisi ile şirket hakkında Vali Bilmez'e bilgi verdi. Van'da yapacakları yatırımlar ile ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını belirten İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar, ilk etapta biri sağlık ekipmanları ve medikal, diğeri ise plastik malzeme üretimi alanında 2 firmanın yatırım yapmayı planladığını ifade etti.


Van'da 15 gün içerisinde de Türkiye ve İranlı iş adamlarına yapılacak yatırımlar ve iş ortaklıklarına danışmanlık yapacak ofisin kurulacağını anlatan Prof. Sarkar, ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiyi gideceğini vurguladı.


Vali Mehmet Emin Bilmez, İranlı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'a yatırım yaparak iş insanlarıyla ortaklık kuracak İranlı yatırımcılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade etti. - VAN

Emin Bilmez, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]