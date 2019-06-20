Son Dakika Haberleri: Van İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Van İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

50 dakika önce

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktıVan'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

Van İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]
İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı
Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde elindeki poşetle yürüyen kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin İran uyruklu I.M olduğu belirlendi. Yapılan aramada, poşetlerin içerisindeki pet şişelerde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan I.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilidği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
İpekyolu, Merkez, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:23:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]