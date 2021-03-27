VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi - Son Dakika

VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi

27.03.2021 21:49

İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildiBarış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. İstanbul'da bir evden çalındığı belirlenen altınlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Akçagedik jandarma uygulama noktasında 34 TS 4554 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, araçta yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. İstanbul Pendik'te bir evden çalındığı belirlenen altınlarla ilgili araçta bulunan A.Ç. ile H.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi
VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi
VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi
VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi

İstanbul, Jandarma, DHA, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Erciş'te ele geçirildi - Son Dakika


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