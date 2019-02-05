Van İtfaiyesi, Türkiye'de İlk 10'a Girdi

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, araç ve personel bakımından Türkiye'de ilk 10 itfaiye teşkilatı arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, araç ve personel bakımından Türkiye'de ilk 10 itfaiye teşkilatı arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.



Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) tarafından Türkiye genelindeki itfaiye teşkilatları arasında yapılan araştırmada, Van itfaiyesi kullandığı son teknolojik araç ve nitelikli personeli ile 81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10'da yer aldı. TİBDER yönetimine de giren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son iki yılda 10 binden fazla olaya müdahale etti. Yapılan yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiye filosuna sahip olan Van itfaiyesi, kent genelinde 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 personelle çalışmalarını yürütüyor.



Konuya ilişkin bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, kent merkezi ve 13 ilçede, 1 milyon 100 bini aşkın nüfusa 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini belirtti. İtfaiye teşkilatı olarak özellikle son iki yılda çok ciddi mesafe kat ettiklerini belirten Arvas, şunları söyledi:



"Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı olarak yöneticilerimizin de destekleriyle 2017-2018 yıllarında ciddi değişim dönüşüm yaşadık. Özellikle 2018 yılı içerisinde aldığımız son teknolojik araçlar ve nitelikli personelimizle bölgenin en güçlü itfaiyesi olduk. Bu yaşadığımız değişim ve dönüşüm bizleri Türkiye'de de ilk 10 itfaiye teşkilatı arasına taşıdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." - VAN

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