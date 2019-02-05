Van İtfaiyesi Türkiye'de İlk 10'a Girdi

Bölgenin en güçlü araç filosuna sahip Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, araç ve personel donanımı bakımından Türkiye'de ilk 10 itfaiye teşkilatı arasına girdi.

Bölgenin en güçlü araç filosuna sahip Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, araç ve personel donanımı bakımından Türkiye'de ilk 10 itfaiye teşkilatı arasına girdi.



İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından, birçok alanda olduğu gibi itfaiye hizmetinde de önemli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekibiyle ülkenin en önemli teşkilatları arasında yer aldı.



Önceki yıllarda bir barakada hizmet veren itfaiye teşkilatı, son iki yılda yapılan çalışmalarla tam donanımlı bir merkezde hizmet sunmaya başladı.



"İki yılda 10 binden fazla olaya müdahale etti"



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Van itfaiyesi, kullandığı son teknolojik araç ve nitelikli personeli ile 81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10'da yer aldı.



TİBDER yönetimine de giren Van Büyükşehir İtfaiyesi, son iki yılda 10 binden fazla olaya müdahale etti.



Yapılan yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiye filosuna sahip Van İtfaiyesi, kent genelinde 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 personel ile çalışmalarını yürütüyor.





İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, kent merkezi ve 13 ilçede, 1 milyon 100 bini aşkın nüfusa 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini bildirdi.



İtfaiye teşkilatı olarak özellikle son iki yılda çok ciddi mesafe katettiklerini belirten Arvas, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı olarak yöneticilerimizin de destekleri ile 2017-2018'de ciddi değişim dönüşüm yaşadık. 2018'de aldığımız son teknolojik araçlar ve nitelikli personelimizle bölgenin en güçlü itfaiyesi olduk. Bu yaşadığımız değişim ve dönüşüm bizleri Türkiye'de de ilk 10 itfaiye teşkilatı arasına taşıdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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