Son Dakika Haberleri: Van İtfaiyesinden 1 Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale

Van İtfaiyesinden 1 Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale

1 saat önce

VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 yangın, göçük, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti.

Van İtfaiyesinden 1 Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale, System.String[]
VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 yangın, göçük, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca 2018 yılı içinde 358 kişilik personel ve 38 araç ile 5 bin 744 olaya müdahale edildi. Kent merkezi ve 13 ilçede, 1 milyon 100 bin nüfusa hizmet veren itfaiye görevlileri; 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 kişilik personelle çalışmalarını yürütüyor. Yangın, trafik kazası, göçük ile insan ve hayvan kurtarma gibi 5 bin 744 olaya anında müdahale eden ekipler; iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat gibi birçok çalışma da yaptı.

? - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

İtfaiye, Van, Güncel
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