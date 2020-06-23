Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İlbaş'tan Vali Hacıbektaşoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan Tümgeneral İlbaş, Vali Hacıbektaşoğlu ile valilik makamında bir süre görüştü. Tümgeneral İlbaş, Vali Hacıbektaşoğlu'na yeni görevinin hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Vali Hacıbektaşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tümgeneral İlbaş'a teşekkür etti.



Tümgeneral İlbaş'a, ziyaret anısına Vali Hacıbektaşoğlu'na plaket takdim etti.



Ziyarette Tümgeneral İlbaş'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay eşlik etti. - SİİRT