Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-3 - Son Dakika

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Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-3
6 saat önce
VAN Jandarma Filo Komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-3.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
VAN Jandarma Filo Komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-3
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