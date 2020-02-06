Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4 - Son Dakika

Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4

6 saat önce

VAN Jandarma Filo Komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4.

VAN Jandarma Filo Komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4

Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 39 kişi hayatını kaybetti
Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi

Son Dakika Haberleri
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]