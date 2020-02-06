Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4 - Son Dakika

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Van jandarma filo komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4
6 saat önce
VAN Jandarma Filo Komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
VAN Jandarma Filo Komutanlığı'nda çığ şehitleri için tören-4
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