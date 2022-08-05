Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon

05.08.2022 11:06
Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon

VAN Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik temmuzda 287 operasyon gerçekleştirdi.

VAN Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik temmuzda 287 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 3 kişi de tutuklandı.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın temmuz ayı içinde gerçekleştirdiği 287 operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Temmuz'da Gürpınar ilçesi kırsalında 3, 26 Temmuz'da ise Özalp ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 2 tabanca, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatına ait roket, 1 Rus yapımı 9M131 güdümlü tanksavar fırlatma zarfı, 1 havan mühimmatı, 4 el bombası, patlamamış 203 milimetre çapında top mühimmatı, çeşitli boyutlarda 305 fişek, EYP yapımında kullanılan batarya blokları ve düzeneği, yapımı tamamlanmamış 3 basma düzenekli EYP,  2 telsiz, scop gece görüş ve termal kamera dürbünü, 2 sinyal tespit cihazı, tablet, akıllı cep telefonu ve ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. Öte yandan 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçlarından gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon - Son Dakika
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