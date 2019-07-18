Son Dakika Haberleri: VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
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VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

3 saat önce

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
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