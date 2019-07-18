VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
'ın Özalp
ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
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