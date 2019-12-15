Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü - Son Dakika Spor

Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Mardin Dinamik Kadın Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Mardin Dinamik Kadın Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında Mardin Dinamik Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda oynanan mücadelenin ilk seti, 20'ye 25 Van rakibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci setinde de mücadele üzerindeki ağırlığını koruyan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, bu seti de 25-13 kazandı. Son sette de rakibine şans vermeyen ve oyun hakimiyetini tamamen ele geçiren Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, parkeden 3-0'lık sonuçla ayrılarak puanını 19'a çıkartarak zirve yarışını sürdürdü. - VAN

voleybol, Mardin, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hataylı dönerci ıslak mendil ve poşetle kadına şiddete dikkati çekiyor
İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
20:24 Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika Spor
20:22 Medipol Başakşehir, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor
20:20 Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
20:18 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:16 Otyakmaz: "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık" - Son Dakika Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Son Dakika Spor
19:32 İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:26:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]