Son Dakika Haberleri: Van Kahvaltı Konağı'ndan Van Spor FK'ye moral kahvaltısı
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Van Kahvaltı Konağı'ndan Van Spor FK'ye moral kahvaltısı

1 saat önce

Kentin önemli kahvaltı salonlarından olan Van Kahvaltı Konağı, Karabükspor maçı öncesi Van Spor FK sporcularına moral kahvaltısı verdi.

Van Kahvaltı Konağı'ndan Van Spor FK'ye moral kahvaltısı, System.String[]

Kentin önemli kahvaltı salonlarından olan Van Kahvaltı Konağı, Karabükspor maçı öncesi Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK sporcularına moral kahvaltısı verdi.


Van Kahvaltı Konağı'nda düzenlenen kahvaltıda konuşan işletme sahibi Ahmet Cintan, "Van Spor Futbol Kulübümüz, oynadığı bu futbolla İnşallah 1. Lig'e yükselir. Bizler her zaman takımımızın yanında olacağız. Biliyoruz ki Van Spor FK, sadece Van'da yaşayan Vanlılar tarafından değil Türkiye'nin her yerine dağılmış Vanlılardan da destek görecektir. Ben bu anlamda davetimiz kırmayıp kahvaltımıza iştirak etmelerinden dolayı Van Spor FK teknik ekibi ve futbolcularına teşekkür ediyor, Karabükspor maçı maşta olmak üzere tüm maçlarda başarılar diliyorum" dedi.


Van Spor FK yetkilileri ise bu anlamlı davetlerinden ötürü işletme sahibi Ahmet Cintan'a teşekkür ettiler. - VAN

Karabükspor, Futbol, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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