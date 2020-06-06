Van kahvaltısı dünyaya açılıyor - Son Dakika

Van kahvaltısı dünyaya açılıyor

Van Kahvaltısı, 7 Haziran Pazar günü sosyal medya üzerinde yapılacak olan etkinlikle dünyaya duyurulacak.

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Van Kahvaltısı, 7 Haziran Pazar günü sosyal medya üzerinde yapılacak olan etkinlikle dünyaya duyurulacak.


Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruyor.


Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 1 Haziran 2014 yılında dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmış bir kent olduklarını ifade ederek, bu tarihsel mirası, bu kültürel değeri bir aşama daha ileriyle taşımak üzere bir çalışmanın içerisine girdiklerini söyledi. 2014 yılından bu yana farklı bir aşamada kültürel bir miras olan Van Kahvaltısına dünyayı davet etmek üzere bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Takva, "Bu yıl özellikle üç konu üzerinden şekillenen bir faaliyeti hayata geçiriyoruz. Bunlardan birincisi dünyanın korona virüs salgınıyla uğraştığı bir dönemde fark oluşturarak bu kültürel mirasımızı sosyal medya üzerinden dünyaya mal etme çabasıydı. Van TSO ve kentteki birçok sivil toplum örgütünün desteklediği bu etkinliği 7 Haziran 2020 tarihinde sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl eğer bu sokağa çıkma yasağı olmamış olsaydı, hayatın olağan akışı içerisinde bunu büyük bir festival coşkusu içerisinde hayata geçirmenin çabası içerisinde olacaktık. Ama dünyaya baktığımız zaman şu anda birçok kent yoğun bir pandemi mücadelesi içerisindeyken, kentimizin sahip olduğu bu kültürel mirası dünyaya mal etme çabasını ben çok anlamlı bulduğumu ifade edeyim. Umuyor ve diliyorum ki 2021 yılında bu etkinlik; her yıl haziran ayının ilk pazar günü büyük bir coşkuyla yine şehrimizden start verilerek güneşin başkentinden dünyaya yaygınlaşacak, tarihsel bir iş birliğine ve mirasın paylaşımına sebep olur" dedi.


"Van Kahvaltısını, bütün dünyaya duyurmaya çalışacağız"


45 yıldır kahvaltı sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı İşletmecisi Fariz Gül ise Van Kahvaltısının bir kültürden geldiğini dile getirerek, "Bu yıl 1 Haziran itibariyle İskele Caddemizde şenlik havasında bir sofra kurulacak ve bütün halkla beraber kahvaltı günü kutlanacaktı. Fakat bu sene korona virüs nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Ama buna rağmen Van TSO Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri, 7 Haziran'ı en azından sosyal medya üzerinde yapılacak bir hareketle kutlayalım gibi bir projeyi başlattılar. Bizde bunu onaylıyoruz. İnşallah 7 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Van Kahvaltısını, sosyal medya üzerinde bütün dünyaya duyurmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Van Kahvaltısının belli potansiyele sahip bir kahvaltı olduğunu ve amaçlarının bunu dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Gül, "Biz bu kültürü ülke dışına bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Van'da böyle bir kültürün var olduğunu, böyle bir kahvaltı güzelliğinin var olduğunu yaymaktır. Sosyal medya da bunun için uygun bir mecra. Bir anda çok hızlı bir yayılıma sahip olabiliyorsunuz. Asıl hedefimiz yıllar sonra bu günler kutlandığında, bu nerden çıktı diye sorulduğunda; "Bu Türkiye'de, Van'da çıktı' diye Van adına bir etiket oluşturmaktır" diye konuştu.


"Van Kahvaltısının bir ayrıcalığı olmalı"


Açıklamalarında Van Kahvaltısında değişikliğe de gittiklerinin altını çizen Gül, "Kahvaltıda sınır olayı yoktur. Bugün bir patates cipsini de kahvaltı olarak sayabilirsiniz, sadece bir peyniri de kahvaltı olarak sayabilirsiniz. Bunun içinde geniş bir yelpaze söz konusu ama Van yöresine ait tescilli ürünlerden oluşan kahvaltımız mevcut. Biz bundan sonra Van Kahvaltısının ana ürünleri üzerinde bir sunum yapacağız. Bunun yanında isteyen müşterilerimiz yine serpme kahvaltı alabilirler. Fakat biz sunumumuzu bundan sonra bu minval üzerine götürmeye çalışıyoruz. Tabi olumlu tepkiler de alıyoruz. Çünkü Van Kahvaltısının bir ayrıcalığı olmalı diye düşünüyoruz. Bu ayrıcalığımız da varken, ürünlerimiz bize hasken, biz de bunu bundan sonra bu şekilde servis etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda herkesten dünya kahvaltı günü etkinliğimize bir resim, bir söz ya da bir kahvaltı fotoğrafı ile destek vermelerini istiyoruz" dedi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van kahvaltısı dünyaya açılıyor - Son Dakika

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