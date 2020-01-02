Van kahvaltısında 'Yusuf Konak' imzası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van kahvaltısında 'Yusuf Konak' imzası - Son Dakika

Van kahvaltısında 'Yusuf Konak' imzası

6 saat önce

Van'ın gönüllü turizm elçisi Yusuf Konak, kentin meşhur kahvaltısının dünyaya tanıtımı konusunda yeni bir başarı daha elde etti.

Van kahvaltısında 'Yusuf Konak' imzası, System.String[]

Van'ın gönüllü turizm elçisi Yusuf Konak, kentin meşhur kahvaltısının dünyaya tanıtımı konusunda yeni bir başarı daha elde etti.


'Van kahvaltısının buluşçusu' olarak bilinen Yusuf Konak'ın kahvaltı tanıtımı yönündeki çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor. Dünyada en iyi restoran ve kafe gibi işletmeleri değerlendiren "Restaurant Guru", kendi kategorisinde tam not alan Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı ve Kültür Sarayı'na verdiği sertifikayla en iyi restoranlar arasında gösterdi.


Konuya ilişkin konuşan işletme sahibi Yusuf Konak, aldıkları sertifika dolayısıyla çok duygulandıklarını belirtti. Sertifikayı Van adına aldıklarını ifade eden işletme sahibi Konak, şu ana kadar Türkiye'de 67 ilde, 3 üniversitede ve katıldıkları çok sayıda fuarda Van kahvaltısı adına en iyi ödülleri aldıklarını söyledi.


"Bu sektöre hayatımı adadım"


Kendilerine gönül veren misafir kitlelerine teşekkür eden Konak, "45 yıldır bizler bu sektörün içindeyiz. Bu sektöre hayatımı adadım. Son 25 yıldır yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara katılarak Van kahvaltısını tanıttım. Çalışmamız sonunda meyve vermeye başladı. Bize günübirlik uçakla gelip gidenler var. Gerek yurtdışından gerekse yurt içinde bize çok teveccüh gösterildi. Bu başarı bize gönül verenlerin başarısıdır" dedi.


"Türkiye'nin en iyi restoranları arasında yer aldık"


Türkiye'nin en iyi restoranları arasında yer aldıklarını dile getiren Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu işletme sorumlusu Fariz Gül ise, "Resturant Guru, dünyanın birçok bölgesinde kendi dalında başarı gösterenlere verilen bir belgedir. Bu da restoranda gelen misafirlerin verdiği puanlar ve güzel değerlendirmelerle oluyor. Biz de 2019 yılı içerisinde misafirlerimize verdiğimiz güzel hizmet ve kahvaltıdan dolayı Türkiye'nin en iyi restoranları arasında yer aldık" diye konuştu.


Aldıkları belgenin Van kahvaltısının tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Almış olduğumuz sertifika, 60 ülkede bu tür restoranları belirleyen firmanın verdiği bir başarı belgesidir. Dolayısıyla Van kahvaltısının en iyiler arasına girmesinde Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı ve Kültür Sarayı olarak katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Van kahvaltısının hem ülkemizde hem de dünya çapında bilinmesi açısından da alınan sertifikanın çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum." - VAN

Türkiye, Konak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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