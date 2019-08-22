Son Dakika Haberleri: Van Kalesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Van Kalesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

39 dakika önce

Van Kalesi'nde gezdiği sırada ayağını burkan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kaleden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van Kalesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı, System.String[]

Van Kalesi'nde gezdiği sırada ayağını burkan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kaleden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, sınav için Trabzon'dan Van'a gelen Enes Akbulut, Van Kalesi'nde gezdiği sırada dengesini kaybederek ayağını burktu.

Yürüyemediği için kalede mahsur kalan Akbulut'a, durumun haber verildiği Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Akbulut, sedye ile kaleden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van Kalesi, AFAD, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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