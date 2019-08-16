Son Dakika Haberleri: Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
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Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

1 saat önce

Van Kalesi'ne geziye çıkarken ayağını burkan genç, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı, System.String[]
Van Kalesi'ne geziye çıkarken ayağını burkan genç, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İpekyolu ilçe sınırları içinde bulunan tarihi Van Kalesi'ne geziye çıkan ve ayağını burkan Yakup K., isimli vatandaş, kaleden inemeyince yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 sağlık ekipleri, Yakup K.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kaleden indirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edilen Yakup K., tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - VAN
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van Kalesi, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
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