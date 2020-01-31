Van kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildiVAN-Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN- Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Van kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
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