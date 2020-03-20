VAN Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

VAN Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

7 saat önce

Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildiVAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön tekerler davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön tekerler davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön sağ ve sol teker davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü Ö.D. gözaltına alındı.

Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Narkotik, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:23:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]