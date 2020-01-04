Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

7 saat önce

Kamyonette üzerinde 'Paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktıVAN'da durdurulan kamyonette yapılan aramalarda üzerinde 'Paris' yazılı paketlerde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonette üzerinde 'Paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

VAN'da durdurulan kamyonette yapılan aramalarda üzerinde 'Paris' yazılı paketlerde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van- Hakkari karayolunda uygulama noktası oluşturan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, aracın bagajında bulunan 3 çuval içerisinde 150 paket halinde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü E.Ö. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

Bu arada, yakalanan uyuşturucu paketleri üzerindeki 'Paris' yazısı dikkat çekti. Bu yazının alıcı ile satıcı arasında şifreli bir işaret olduğu belirtildi.

Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

Paris, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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