Van Kamyonetteki Madeni Yağ Tenekelerinden Kaçak Sigara Çıktı
15 dakika önce
Kamyonetteki madeni yağ tenekelerinden kaçak sigara çıktıVan'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kamyonetteki madeni yağ tenekelerinden kaçak sigara çıktı Van
'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada, 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.
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Haber-Kamera Orhan AŞAN VAN,(DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:13 Kaynak: DHA
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