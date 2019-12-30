Van kandil'de faaliyet gösteren 2 terörist yakalanarak türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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Van kandil'de faaliyet gösteren 2 terörist yakalanarak türkiye'ye getirildi
6 saat önce
VAN Kandil'de faaliyet gösteren 2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:11 Kaynak: DHA
VAN Kandil'de faaliyet gösteren 2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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