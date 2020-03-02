Van kapıköy gümrük kapısı'nda 18 türk vatandaşı gözlem altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van kapıköy gümrük kapısı'nda 18 türk vatandaşı gözlem altında - Son Dakika

Van kapıköy gümrük kapısı'nda 18 türk vatandaşı gözlem altında

6 saat önce

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem altındaVAN'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'de bulunan İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem altında

VAN'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'de bulunan İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor. Sınır kapısında sahra hastanesi kurulmasının ardından İran'daki Türk vatandaşlarının gelişi de başladı. Şu ana kadar sınırdan giriş yapan 18 Türk, sahra hastanelerinde gözlem altında tutuluyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da tedbir alınmaya devam ediliyor. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, gümrük sahasının bulunduğu alana, sahra hastanesi kuruldu. 60 kişi kapasiteli sahra hastanesinde 30'un üzerinde sağlık personeli görev yapıyor. Ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan sahra hastanesinde, Kum ve Meşhed kentlerinde kalanlar ile hastalık belirtisi taşıyanlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Türkiye'deki İran vatandaşlarının gidişleri de devam ederken, sahra hastanesi kurulmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının gelişi de başladı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde şu ana kadar 18 Türk vatandaşının gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Van kapıköy gümrük kapısı'nda 18 türk vatandaşı gözlem altında

Kapıköy, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:18 Kaynak: DHA
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