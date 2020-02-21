Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 'koronavirüs' önlemleri

7 saat önce

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Van'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı.

Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 'koronavirüs' önlemleri, System.String[]

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Van'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personel, maske ve eldiven kullanmaya başlarken, Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlıların da maske taktığı görüldü.

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında dün 'acil' olarak yapılan toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını, şüpheli vakaların, tecrit amaçlı sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını, tahsil edilecek özel ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi.

Tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlıların yaklaşan Nevruz Bayramı'nda Van'a akın etmesi bekleniyor.

İRANLILARIN GELİŞİ DEVAM EDİYOR

Sınır kapısındaki giriş- çıkışlarda kısıtlamaya gidilmezken hem İran hem de Türkiye tarafından geçişler devam ediyor. Personelin maske ve eldiven takmaya başladığı sınır kapısından geçen bazı turistlerin de maske taktığı görüldü. Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler. Sadece bir kentte virüse rastlandığını ifade eden İranlılar, "Virüs kontrol altında tutuluyor. Herkes hijyen konusuna dikkat ediyor. Maskeyle dolaşmaya çalışıyoruz. İran'da havaalanlarında, sınırlarda önlemler alınıyor" dedi.


Kapıköy, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]