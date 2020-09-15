Van Kapıköy Gümrük Kapısı yaya geçişlerine açılıyor - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelecek hafta Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı tekrar yaya geçişlerine açacaklarını, kente gelen turistlerin ulaşımlarını yeni aldıkları araçlarla sağlayacaklarını söyledi.

Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Belediyenin kentin birçok noktasında yürüttüğü yol yapım, yenileme, kaldırım, ışıklandırma ile Hüsrevpaşa Külliyesi'ndeki çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyen Bilmez, kaldırımı işgal eden esnafı uyardı.

Bilmez, gazetecilere, göreve başladıklarında Van'ın sorunlarıyla ilgili yaptıkları anket sonucu, en büyük problemin ulaşım olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

İşsizlikten bile daha önde bir ulaşım problemiyle karşı karşıya olduklarını görünce hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Bilmez, "Trafik sıkışıklığını rahatlatabilecek projelere başladık. Bugün milletvekilimizle çalışma yapılan bölgeleri gezdik. Hem yıpranan kaldırımlar ve yollarımız yenileniyor hem de prestij caddeler oluşturuluyor. İnşallah hem altyapı anlamında hem de araç anlamında orta vadede ciddi bir rahatlığa ulaşacağız." diye konuştu.

Kapıköy Gümrük Kapısı yaya geçişlerine açılıyor

Gelecek hafta Kapıköy Gümrük Kapısı'nı tekrar yaya geçişine açacaklarını belirten Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrük kapısı ile merkez arasında, yeni aldığımız araçlarla turistleri taşıyacağız. Kentimize gelen yabancıları artık simsarcıların eline bırakmayacağız. Onları şehir merkezinden alıp kapıya götüreceğiz, kapıdan alıp şehir merkezine getireceğiz. Şehir merkezinde belli bir güzergahta onları indireceğiz ve bunun içinde çok cüzi bir ücret alacağız. İran tarafında ciddi bir inşaat ve modernleşme var. Şu anda yük taşımacılığı demir yolu üzerinden sağlanıyor. Yaya geçişini açacağız ama İran tarafının kendi inşaat kısmını bitirmesi lazım."

Milletvekili Arvas ise Van'a yakışacak güzel çalışmaların yürütüldüğünü, esnaf ve vatandaşların da bu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kent için en iyi hizmetleri yapmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Arvas, "Samimiyet, inanç ve azimle Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde şehrimizin güzelleşmesi, kalkınması, turizmi, ekonomisi, tarımı ve yatırımlarıyla ilgili elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz." dedi.