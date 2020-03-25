VAN Kapıköy-Sınır kapısı kapatıldı, haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı - Son Dakika

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VAN Kapıköy-Sınır kapısı kapatıldı, haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı
6 saat önce
VAN Kapıköy-Sınır kapısı kapatıldı, haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı.
VAN Kapıköy-Sınır kapısı kapatıldı, haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: DHA
Son Dakika Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi