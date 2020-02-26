Van -kapıköy sınır kapısında sahra hastanesi kuruluyor-2 - Son Dakika

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Van -kapıköy sınır kapısında sahra hastanesi kuruluyor-2
7 saat önce
Van -Kapıköy sınır kapısında sahra hastanesi kuruluyor-2 (SAHRA ÇADIRLARINDAN İLK GÖRÜNTÜ)
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
Van - Kapıköy sınır kapısında sahra hastanesi kuruluyor-2 (SAHRA ÇADIRLARINDAN İLK GÖRÜNTÜ)
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