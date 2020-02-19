Van karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu - Son Dakika

Van karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu

7 saat önce

VAN Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu.

VAN Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu

Van karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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