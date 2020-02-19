Van karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu - Son Dakika

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Van karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu
7 saat önce
VAN Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
VAN Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu
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