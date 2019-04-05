Van Karton Kolilerde 62 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Karton kolilerde 62 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinde bulanan bir eve operasyon düzenledi.
Karton kolilerde 62 kilo eroin ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğü
ekipleri İpekyolu
ilçesinde bulanan bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramalarda, salonda bulunan karton kutular içerisine zulalanmış 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu İlçesi Esenler
Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramalarda, evin salon kısmında bulunan koliler içerisine zulalanmış 124 paket halinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:37 Kaynak: DHA
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