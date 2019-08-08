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VAN KAYNAK USTASINDAN SANAT ESERİ

51 dakika önce

İRAN'dan iki yıl önce Türkiye'ye gelip, Van'a yerleşen Ali Mutii (50), atölyesinde hurdacılardan topladığı atık malzemelerle birbirinden güzel metal heykeller yapıyor.

İRAN'dan iki yıl önce Türkiye'ye gelip, Van'a yerleşen Ali Mutii (50), atölyesinde hurdacılardan topladığı atık malzemelerle birbirinden güzel metal heykeller yapıyor. Mutii, metal heykel yapımının yanı sıra, kaynakçılık ve asansör tamirciliğiyle de ilgileniyor.
İran'da başladığı metal heykelciliğini kendi imkanlarıyla geliştiren Ali Mutii (50), 2 yıl önce ülkesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle Türkiye'ye gelip, Van'a yerleşti. Burada küçük bir atölye açan Mutii, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle birbirinden güzel metal heykeller üretiyor. Mutii, 4 kişilik ailesinini geçimini sağlamak için asansör tamiri ve kaynak da yapıyor. Açtığı küçük bir atölye ile geçimini sağlayan Mutii, atık metal hurdalardan yaptığı sanatsal figürlerden İl Göç İdaresi Müdürlüğü desteğiyle 2 sergi açtı.
Metalden heykel yapmanın zahmetli bir iş olduğunu söyleyen Ali Mutii, şöyle konuştu
Yaklaşık 2 yıl önce Van'a geldim. 50 yaşındayım ve metal heykel sanatçısıyım. Hurdadan her türlü heykeli yapabilirim. Hurdacıların yanına giderek atık malzemelerin kilosunu 2 liradan satın alıyorum. Aldığım hurdalardan metal heykeller yapıp satıyorurm. Şu ana kadar demir heykellerle Van'da iki sergi açtım. Yaptığım metal heykelcilik dışında asansör tamirleri ve kaynak ustalığı da yapıyorum.
Türkiye, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
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